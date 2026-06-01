Ataque armado en Cuilapa, Santa Rosa deja dos hermanas fallecidas

-

Se desconoce el motivo por el cual las mujeres fueron atacadas.

OTRAS NOTAS: PNC captura a dos deportados con órdenes de aprehensión vigentes al arribar al país

Un ataque armado registrado en el parcelamiento La 46, en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, dejó como saldo la muerte de dos mujeres que fueron identificadas como hermanas y residentes de la localidad.

Las víctimas fueron identificadas como María Teresa Beltrán, de 35 años y Nora Elizabeth Beltrán, de 22, quienes sufrieron heridas de gravedad durante el hecho violento.

De acuerdo con la información preliminar, cuerpos de socorro acudieron al lugar luego de recibir alertas sobre el ataque.

Se desconocen los motivos que originaron el ataque en contra de las mujeres. (Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

Sin embargo, al evaluar a las dos mujeres determinaron que ambas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Posterior a confirmar los fallecimientos, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias de investigación.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) fueron requeridos para procesar la escena y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles capturas ni sobre el móvil del hecho, por lo que las investigaciones continúan en desarrollo.