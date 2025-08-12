¡Lego fun fest! la experiencia interactiva llega a Guatemala

Chicos y grandes podrán disfrutar de "Lego Fun Fest", la experiencia interactiva, familiar y gigantesca que se realizará en Guatemala.
La exhibición cuenta con personajes en tamaño real hechos con los míticos ladrillos de colores que han marcado a generaciones. Ciudades, autos, castillos el universo de la construcción cobrará vida en tamaño real para que puedas explorarlo, tocarlo y vivirlo con los tuyos.
Explorarás los mundos de LEGO y podrás participar en desafíos creativos, jugar con tecnología, tomarte fotos con esculturas increíbles y sentirás la emoción al ver que tus creaciones toman vida en la pantalla.
Las actividades
Cine LEGO®.
Rampas de carreras LEGO®.
Crea tu país.
Zona digital con juegos interactivos.
Acuario LEGO®.
Esculturas gigantes para selfies épicas.
Lleva a casa tus favoritos
Habrá una tienda oficial con artículos únicos para que continúes la diversión en casa.
¿Cuándo es el Lego Fun Fest?
El evento estará abierto al público en el Centro Comercial Miraflores, en el parqueo del nivel 6, a partir del 12 de septiembre.
Entradas ya a la venta en "Primera fila", ingresa aquí.
Precios
Grupos de 4: Q300
LEGO® Pass: Q180, Incluye ticket individual con un ingreso, una foto en la estación photo opportunity, una licencia y fast pass, en las actividades más concurridas.
Adultos: Q100.00
Niños y 3ra edad: Q80.00
Photo Opportunity: Q60.00
Constructor Licence Q60.00
Paquetes educativos:
Las instituciones y empresas interesadas en asistir pueden solicitar ingreso al correo luis@primerafila.shop.