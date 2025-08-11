"Tacones Rojos" la fiesta musical que no te puede perder

"Tacones Rojos 2025" es un concierto imperdible que te hará recordar las clásicas canciones de grandes cantantes y corearlas con tus amigas.
Esta experiencia grupal te hará bailar y gritar a todo pulmón, mientras escuchas las versiones de talento nacional.
"Una noche única solo para mujeres, llena de risas, diversión y buena música. ¡Un evento creado especialmente para nosotras", explican las músicos acerca de este proyecto.
¿Cuándo es el evento?
La cita es el viernes 29 de agosto a partir de las 8:00 p.m. en TrovaJazz, ubicada en la Vía 6, 3-55 Zona 4.
Entradas
Están disponibles en línea en Vívelo On Line, aquí, o bien o en taquilla el día del evento.
Preventa Q95.00
Taquilla Q110.00 por persona.
TOMA NOTA: El evento es exclusivo para mujeres, no se permitirá el ingreso a hombres.
El espacio cuenta con una sola localidad. Compras con 2 o menos personas comparten mesa. Los asientos se colocan en orden de compra
