Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Tacones Rojos" la fiesta musical que no te puede perder

  • Por Selene Mejía
11 de agosto de 2025, 17:57
Esta es una noche solo para mujeres. (Foto: Instagram)

Esta es una noche solo para mujeres. (Foto: Instagram)

"Tacones Rojos 2025" es un concierto imperdible que te hará recordar las clásicas canciones de grandes cantantes y corearlas con tus amigas. 

OTRAS NOTICIAS: "12 hombres en pugna": la obra teatral que habla de la justicia

Esta experiencia grupal te hará bailar y gritar a todo pulmón, mientras escuchas las versiones de talento nacional.

tacones rojos

"Una noche única solo para mujeres, llena de risas, diversión y buena música. ¡Un evento creado especialmente para nosotras", explican las músicos acerca de este proyecto. 

¿Cuándo es el evento?

La cita es el viernes 29 de agosto a partir de las 8:00 p.m. en TrovaJazz, ubicada en la Vía 6, 3-55 Zona 4.

Entradas

Están disponibles en línea en Vívelo On Line, aquí, o bien o en taquilla el día del evento.

Preventa Q95.00

Taquilla Q110.00 por persona.

TOMA NOTA: El evento es exclusivo para mujeres, no se permitirá el ingreso a hombres. 

El espacio cuenta con una sola localidad. Compras con 2 o menos personas comparten mesa. Los asientos se colocan en orden de compra

MIRA: 

tacones rojos concierto 1

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar