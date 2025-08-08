Así fue vista por última vez la mujer que desapareció en San Cristóbal, Mixco

Familia de mujer desaparecida en Mixco, San Cristóbal, clama por ayuda.
EN CONTEXTO: Mujer desaparece en residencial de San Cristóbal, Mixco
Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto. Fue vista por última vez en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Una familiar de la desaparecida, contó a Soy502 que Galindo salió de su casa diciendo que solo iría a caminar, por lo que únicamente llevaba un pachón de agua color rosado.
Según una cámara del condominio, la mujer salió directo y sin ningún inconveniente.
Thelma tiene un lunar grande en el mentón y al momento de su desaparición llevaba lentes. Vestía blusa y pantalón azul, y tenis rosa.
¡Piden ayuda!
Según confirma la familia, ya tiene monitoriados los hospitales y la morgue, pero hasta el momento no ha tenido ninguna noticia.
Al mismo tiempo hace un llamado a vecinos y amigos para que se unan a su búsqueda con drones y recorridos en los alrededores.
Quienes quieran unirse a la causa pueden comunicarse al número: 53425674.