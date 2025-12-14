Les disparan en plena carretera porque no pudieron "rebasarlos"

El joven de 23 iba junto a la menor en su auto cuando fueron atacados.
Ocupantes de un carro hirieron de bala a un joven y a una niña que viajaban en otro vehículo, en la ruta al Atlántico.
El hecho ocurrió en el kilómetro 162, cerca de la aldea Los Achotes, Zacapa, a donde llegaron socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales y llevaron a las víctimas al centro de salud, luego al hospital de Zacapa.
Se trata de Juan Carlos Martínez Estrada, de 23 años, quien sufrió una herida en el brazo derecho, y Yanendi Jimena Hernández, de 7, quien resultó con un impacto en el brazo izquierdo.
La víctima contó a los bomberos que se dirigían a su casa en Los Amates, Izabal, tras hacer unos mandados cuando fueron blanco del ataque.
Según las investigaciones, los agresores dispararon contra sus víctimas porque no pudieron rebasarlos en la carretera.