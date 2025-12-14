Versión Impresa
Les disparan en plena carretera porque no pudieron "rebasarlos"

  • Con información de Carlos Monroy/colaborador
14 de diciembre de 2025, 08:14
La menor resultó con una herida en el brazo. (Foto: archivo/Soy502)

El joven de 23 iba junto a la menor en su auto cuando fueron atacados.

Ocupantes de un carro hirieron de bala a un joven y a una niña que viajaban en otro vehículo, en la ruta al Atlántico.

El hecho ocurrió en el kilómetro 162, cerca de la aldea Los Achotes, Zacapa, a donde llegaron socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales y llevaron a las víctimas al centro de salud, luego al hospital de Zacapa.

Se trata de Juan Carlos Martínez Estrada, de 23 años, quien sufrió una herida en el brazo derecho, y Yanendi Jimena Hernández, de 7, quien resultó con un impacto en el brazo izquierdo.

(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)
La víctima contó a los bomberos que se dirigían a su casa en Los Amates, Izabal, tras hacer unos mandados cuando fueron blanco del ataque.

Según las investigaciones, los agresores dispararon contra sus víctimas porque no pudieron rebasarlos en la carretera.

