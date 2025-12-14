Cinco fallecidos y seis desaparecidos deja conflicto de Nahualá e Ixtahuacán

-

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc Carrillo, lamentó y repudió los hechos ocurridos el sábado 13 de diciembre en su municipio.

EN CONTEXTO: Gobierno culpa a grupos ilegales de crisis en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

El viejo conflicto armado entre pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán volvió a dejar ayer al menos cinco personas fallecidas, seis desaparecidas, bloqueos en la ruta Interamericana y retenidos agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC).

La Policía confirmó que el incidente comenzó a las 10:00 de la mañana en la comunidad de Pachipac, límite entre ambas poblaciones, cuando hombres armados de Santa Catarina Ixtahuacán atacaron a personas que trabajan en la agricultura en el lugar.

(Foto: Nuestro Diario)

Hasta en la tarde se vivía un ambiente tenso, pues la ruta Interamericana, en el kilómetro 158, permanecía bloqueado en ambas vías y aún se oían disparos.

Retienen bus

Según se conoció, hombres encapuchados portando armas de grueso calibre retuvieron un bus extraurbano que de la capital iba a San Marcos y agentes de las fuerzas de seguridad tenían dificultad para llegar, pues los pobladores no lo permitían y exigían el retiro del Ejército.

​El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, lamentó la emboscada ocurrida en la zona entre ambos municipios y acusó a sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán de matar a los trabajadores.

(Foto: Nuestro Diario)

Guarchaj también hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo y al Ministro de la Defensa para que ordenen acciones urgentes para retomar el control de la zona.

​Además, exigió a los vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán que devuelvan con vida a los retenidos y a las autoridades del Ministerio de Gobernación que actúe en contra de los responsables.

En videos que circularon en redes sociales, se observa cuando un helicóptero sobrevuela la zona y según denunciaron los pobladores, hicieron disparos.