Cinco fallecidos y seis desaparecidos deja conflicto de Nahualá e Ixtahuacán

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc Carrillo, lamentó y repudió los hechos ocurridos el sábado 13 de diciembre en su municipio.
EN CONTEXTO: Gobierno culpa a grupos ilegales de crisis en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán
El viejo conflicto armado entre pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán volvió a dejar ayer al menos cinco personas fallecidas, seis desaparecidas, bloqueos en la ruta Interamericana y retenidos agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC).
La Policía confirmó que el incidente comenzó a las 10:00 de la mañana en la comunidad de Pachipac, límite entre ambas poblaciones, cuando hombres armados de Santa Catarina Ixtahuacán atacaron a personas que trabajan en la agricultura en el lugar.
Hasta en la tarde se vivía un ambiente tenso, pues la ruta Interamericana, en el kilómetro 158, permanecía bloqueado en ambas vías y aún se oían disparos.
Retienen bus
Según se conoció, hombres encapuchados portando armas de grueso calibre retuvieron un bus extraurbano que de la capital iba a San Marcos y agentes de las fuerzas de seguridad tenían dificultad para llegar, pues los pobladores no lo permitían y exigían el retiro del Ejército.
El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, lamentó la emboscada ocurrida en la zona entre ambos municipios y acusó a sicarios de Santa Catarina Ixtahuacán de matar a los trabajadores.
Guarchaj también hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo y al Ministro de la Defensa para que ordenen acciones urgentes para retomar el control de la zona.
Además, exigió a los vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán que devuelvan con vida a los retenidos y a las autoridades del Ministerio de Gobernación que actúe en contra de los responsables.
En videos que circularon en redes sociales, se observa cuando un helicóptero sobrevuela la zona y según denunciaron los pobladores, hicieron disparos.