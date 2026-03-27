Lester Martínez continúa haciendo historia con el respaldo de Banrural

- El boxeador guatemalteco, Lester Martínez, recientemente se ha coronado como Campeón interino de peso supermerdiano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reafirmando su invicto y su posición dentro de la élite del boxeo internacional. Desde hace más de tres años, el Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) ha acompañado la trayectoria del atleta guatemalteco, creyendo en su potencial desde etapas clave de su desarrollo profesional. El logro más reciente de Lester Martínez sumó para su constante ascenso dentro de los rankings internacionales, consolidándolo como uno de los principales referentes del boxeo en la región. Actualmente, el boxeador guatemalteco cuenta con un récord profesional de 20 ganados, 0 perdiad y un empate. El orgullo de ver a un guatemalteco triunfar en escenarios internacionales, por eso que Banrural ha decidido reconocer a Lester, quien ha sido un representante de disciplina, constancia y carácter. Por su parte, el campeón agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera, destacando el papel fundamental que han jugado sus patrocinadores, especialmente Banrural, en su preparación y crecimiento profesional. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)