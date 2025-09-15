¡Léster Martínez se deja querer en su regreso a Guatemala!

Con ganas de una taza de café caliente y una sonrisa de oreja a oreja, arribó el petenero Léster Martínez a Guatemala, luego de su pelea con Christian Mbilli el pasado sábado, en una velada histórica.
OTRAS NOTICIAS: El gesto de Léster Martínez con un guatemalteco tras la pelea (video)
"Vino gente a recibirme", lanzó sorprendido y emocionado al ver a unas 50 personas que se dieron cita al Aeropuerto Internacional La Aurora la lluviosa tarde de este lunes 15 de septiembre para aplaudir al que es su campeón, aunque los jueces registraron empate.
"No sé qué hace la gente acá, me hubiese gustado traer el título", dijo. "Al final, logramos un empate con un campeón mundial. Me siento contento, pero no satisfecho. Vamos a seguir trabajando en lo que tengamos que trabajar", afirmó el petenero.
El momento más emotivo fue cuando vio a su novia Andrea, la besó, abrazó y le pidió un café. Firmó autógrafos, banderas y camisolas sin importar el cansancio.
Ahora llega el momento de recuperar fuerzas, descansar y compartir con la familia. El guatemalteco promete volver pronto y asegura que llegará la oportunidad de pelear por el cinturón del peso supermediano muy pronto.