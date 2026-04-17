Lester Martínez recibe la Orden Presidencial en el Palacio Nacional de la Cultura

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El presidente Bernardo Arévalo le hizo entrega de la Orden Presidencial este jueves a Lester Martínez, por su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El boxeador guatemalteco, Lester Martínez recibió este jueves 16 de abril la Orden Presidencial en el Palacio Nacional de la Cultura.

Este reconocimiento que fue entregado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, honra la disciplina y esfuerzo de Martínez por poner el nombre de Guatemala en alto.

Lester Martínez se convirtió en el primer Campeón Mundial Interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Guatemala, tras haber vencido a su contrincante Immanuwel Aleem, el pasado 21 de marzo.

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera junto al boxeador Lester Martínez previo a realizarse la entrega de la Orden Presidencial. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Originario de Melchor de Mencos, Petén, pero crecido en San Benito, del mismo departamento, Martínez mantiene un récord invicto de 20 victorias, de las cuales 16 han sido por KO.

Bernardo Arévalo, mencionó que "Lester nació en un territorio que produce gente luchadora, él ha tenido disciplina y constancia (...) Tomó una decisión valiente, ya que con confianza en su propio talento y con convicción dejó el boxeo amateur y se convirtió en un boxeador profesional, en donde se mantiene invicto".

Tras estas declaraciones, se llevó a cabo la imposición de la medalla de la Orden Presidencial y del diploma que ratifica esta condecoración. Posteriormente, Martínez dio un discurso.

Bernardo Arévalo le dedicó unas palabras a Lester Martínez antes de hacerle la entrega de la Orden Presidencial. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

"Vamos a hacerlo con fe"

Lester indicó "me acaban de decir que también tenía que dar un discurso" mientras sonreía, "siempre es un gusto poder estar con las personas que creyeron en ti. Este bendito título nos da la oportunidad hacia cosas más grandes, solo me queda que decir muchas gracias presidente y vicepresidenta por su apoyo", dijo Martínez.

También, comentó que "así como yo, hay más chapines rompiéndose el lomo para sacar adelante en el país, no solo en el deporte, sino que también en la vida cotidiana, en la salud, en muchas cosas".

"Guatemala tiene campeón mundial interino y les digo que pronto Guatemala tendrá un campeón mundial absoluto y después Guatemala tendrá un campeón mundial indiscutido en las 168 libras", dijo Martínez.

Lester Martínez durante su discurso luego de haber recibido la Orden Presidencial. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

El boxeador nacional se dirigió al público en general, "crean en ustedes mismos, las palabras tienen poder, yo siempre decía que iba a ser campeón mundial... si vamos a hacer algo para bien de nosotros o para los demás, vamos a hacerlo con fe y que su fe sea más grande que sus miedos, arriba Guate y gracias por todo el cariño", agregó Martínez.

Por último, "también quería aprovechar esta oportunidad, para decir que uno de mis sueños es ver a una Guatemala feliz, a una Guatemala mejor, y que nuestro país también sea envidiable como lo es El Salvador", finalizó Martínez.

"Me siento muy feliz, esto nos motiva a seguir adelante y muchas gracias a todos por su apoyo y cariño", dijo Martínez a los medios de comunicación al momento de su salida.