Lester Martínez ingresa al “Salón de la Excelencia” de Guatemala

Lester Martínez ingresó al "Salón de la Excelencia" del Palacio de los Deportes en Ciudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Desde 2019, así fue el camino de Léster Martínez al título mundial
El boxeador es el primer campeón mundial de boxeo de su país, coronándose como "Campeón mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)" tras vencer a Immanuwel Aleem, elevando su récord invicto a 20 victorias (16 por KO).
Martínez tiene su imagen en el recinto por su entrega, pasión, disciplina y sus logros obtenidos con mucho esfuerzo.
En un evento donde asistieron amigos, familia, atletas y fanáticos su rostro quedó plasmado en la historia del deporte nacional.
Las lágrimas de satisfacción no se hicieron esperar, en un momento emotivo los seres queridos que fueorn testigos de los sacrificios del atleta se llenaron de orgullo.
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