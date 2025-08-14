Ley de la Biblia divide opiniones, mientras avanza el proceso para su publicación

-

La decisión de 110 diputados de declarar el primer sábado de agosto como Día Nacional de la Biblia ha generado controversias y divido opiniones en el país.

Después de cinco meses sin aprobar ninguna norma, el Congreso de la República retomó su actividad legislativa el pasado martes 12 de agosto, al aprobar el Decreto 5-2025, que contiene la que se ha denominado Ley de la Biblia.

La normativa establece que el primer sábado de agosto se celebrará el día ese texto religioso a nivel nacional, como una forma de resaltar su "valor histórico, cultural y espiritual".

Critican favoritismo

A pesar de que diputados de distintas bancadas calificaron esta ley como "una bendición" y destacaron la necesidad de impulsar su lectura para "fortalecer los valores y espiritualidad de la población", hay debates en varios ámbitos sobre sus implicaciones.

La principal tribuna de discusión han sido las redes sociales, donde, incluso, dirigentes católicos cuestionan si los diputados han violentado el principio constitucional que reza que el Estado es laico.

El padre Brandon de León fue uno de quienes se pronunció al respecto. Por medio de su cuenta de TikTok, opinó que "declarar un día nacional vinculado a un libro sagrado, sin distinguir versiones o traducciones, tradiciones ni contextos doctrinales, introduce un sesgo confesional en la legislación".

Asimismo, hizo ver que lo aprobado por los padres de la patria favorecería "a corrientes religiosas mayoritariamente de raíz protestante evangélica", lo cual, a su criterio, "viola la neutralidad del Estado". Esa es una postura que ha sido replicada por internautas también en plataformas como Facebook y X.

"Lección para los fariseos"

Al momento de aprobar el decreto, varios diputados se dijeron conscientes de las controversias y polémica que podría generar la declaratoria del Día Nacional de la Biblia; no obstante, se dijeron seguros de hacer lo correcto. Uno de ellos fue Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos.

El parlamentario y su compañero Ronald Portillo fueron los principales impulsores de la propuesta, a la cual se sumaron miembros de la mayoría de grupos legislativos.

Ambos coincidieron en que no se busca contravenir preceptos constitucionales ni imponer ideologías religiosas en la nación, pese a que estuvieron acompañados por pastores evangélicos cuando presentaron la iniciativa.

Los diputados Ronald Portillo y Allan Rodríguez fueron los principales promotores de la Ley de la Biblia. (Foto: Congreso)

Entre quienes también se dijeron a favor de la ley figura el representante de Zacapa en el bloque Cabal, Julio Portillo, quien desde antes de ingresar al Congreso fungía como líder religioso, bajo el nombre de Poeta del Cielo.

Tras la aprobación de la normativa, expresó que en la sesión del 12 de agosto quedó en evidencia quienes "son los diputados que respaldan la palabra de Dios", y agregó que lo actuado fue una "lección a esos fariseos" que votaron en contra.

Igual que él, otros parlamentarios que defendieron la declaratoria del Día de la Biblia, recitaron pasajes de ese texto y se dijeron "temerosos de Dios".

¡GUATEMALA HACE HISTORIA!

Hoy celebramos con orgullo que nuestra nación ya tiene oficialmente el DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA

Decreto 5-2025: una victoria para la fe, la familia y los valores que nos unen.



Decisión del Presidente

Hasta el momento, esta ley no está vigente. Para que ello ocurra deberá ser sancionada por el presidente Bernardo Arévalo, por así lo norma el procedimiento legal.

De acuerdo con el Congreso, si no hay objeciones de ningún diputado, el decreto llegaría el próximo lunes 18 de agosto al despacho del mandatario, quien tomará la decisión de mantener la declaratoria de tal conmemoración o vetarla.