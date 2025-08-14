La nueva ley que se impulsa en el Congreso favorecería a iglesias evangélicas

-

Gratuidad total e inscripción ágil son algunos de los beneficios que se busca otorgar a iglesias y entidades sin fines de lucro que busquen establecerse en el país.

OTRAS NOTICIAS: Congreso aprueba de urgencia nacional Ley de la Biblia

Tras haber aprobado de urgencia nacional la Ley de la Biblia, el Congreso tiene en sus manos una nueva propuesta que favorecería a las iglesias evangélicas y otras entidades religiosas y/o sin fines de lucro.

El diputado Ronald Portillo, principal impulsor de la normativa que declara el Día Nacional de la Biblia, propone la autorización de las citadas organizaciones en un plazo máximo de 15 días y la garantía de "gratuidad total" para esos entes, prohibiendo cualquier cobro directo o indirecto.

El proyecto se presentó en la Dirección Legislativa el pasado martes 12 de agosto, mismo día en que 110 diputados avalaron que el primer sábado de agosto se celebre a nivel nacional el Día de la Biblia.

Los diputados Ronald Portillo y Allan Rodríguez, durante la presentación oficial del proyecto que dio vida a la Ley de la Biblia. (Foto: Congreso)

Inscripciones rápidas

La iniciativa se registró con el número 6606 y busca "establecer un procedimiento simplificado, eficiente, eficaz, gratuito y garantista para el reconocimiento de la personalidad jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro y entidades religiosas ante el Ministerio de Gobernación (Mingob)".

Aunque no se les menciona explícitamente en el texto, las iglesias evangélicas están incluidas, ya que figuran entre las instancias que requieren la autorización del Mingob para su funcionamiento.

Entre los beneficios que recibirían de aprobarse la ley destaca que ninguna entidad estatal podría cobrarles por trámites relacionados con el reconocimiento jurídico.

Fuente: Iniciativa de ley 6606

Protección financiera

Además, la propuesta contiene directrices para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual también tendría que agilizar la inscripción de las iglesias y entidades sin fines de lucro, y asignarles su número de identificación tributaria (NIT) en no más de 10 días.

En uno de sus apartados, también indica que "las entidades religiosas reportarán su movimiento financiero una sola vez cada año, durante los primeros seis meses del año, asimismo, actualizarán sus datos, en caso de haber alguna modificación en sus datos personales de registro".

Aparte, el artículo 12 de la iniciativa deja explícita una "exención tributaria para donaciones, diezmos y ofrendas vinculadas al fin religioso o social", y elimina cualquier multa por incumplimiento en el reporte contable anual que las entidades deban presentar ante la SAT.

Fuente: Iniciativa de ley 6606

¿Iglesias pagan impuestos?

Actualmente, las iglesias gozan de una exoneración tributaria, la cual se establece artículo 37 de la Constitución Política.

Ahí se indica que los bienes inmuebles de las entidades religiosas, destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones.

Sin embargo, cuando obtienen rentas por venta de productos o el resultado de una actividad pública genera de lucro, el tratamiento fiscal cambia. Así lo norma la Ley de Actualización Tributaria.

De acuerdo con esa norma, servicios que brindan las iglesias, como librería, estacionamiento, transporte, tiendas, internet, comedores, restaurantes y otras actividades lucrativas, "deben cumplir con las obligaciones contables, formales o de retención que pudieren corresponderles".

Con la nueva ley que se impulsa en el Congreso, se busca la protección financiera de iglesias evangélicas y otras entidades religiosas y/o sin fines de lucro. (Foto: Archivo/Soy502)

Para contrarrestar la discriminación

En parte conducente de su iniciativa, el diputado Ronald Portillo indica que "la experiencia recogida durante décadas evidencia un sistema administrativo fragmentado, discriminatorio y burocrático" que afecta, incluso con cobros excesivos, a las mencionadas entidades. Con esta propuesta, buscaría frenar tales aspectos, según el texto.