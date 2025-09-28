Versión Impresa
"La ley y el orden: UVE" inicia temporada con muerte de personaje

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
28 de septiembre de 2025, 09:13
La temporada 27 inició con la inesperada noticia del fallecimiento del capitán Donald Cragen. (Foto: X)

La nueva temporada inicia con la muerte del excapitán de la UVE. 

La nueva temporada de la serie estadounidense de drama y acción policial ha sorprendido a todos sus fanáticos al anunciar el fallecimiento de uno de los personajes principales más queridos en su historia.

Cragen lideró la Unidad de Víctimas Especiales durante 15 temporadas. (Foto: X)
La temporada 27 de La ley y el orden: UVE inicia confirmando la muerte del capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek, quien lideró la Unidad de Víctimas Especiales durante 15 temporadas.

Olivia Benson recordó con cariño a su mentor en una emotiva escena de velorio. (Foto: X)
La muerte en cuestión ocurrió fuera de pantalla y fue anunciada en los primeros minutos del capítulo lanzado esta semana, centrándose en su velorio.

En el episodio, Olivia Benson (Mariska Hargitay) lamenta la partida de su antiguo mentor y no pudo evitar dedicarle unas palabras de reconocimiento: "Fue el mejor jefe que tuve. Todo lo que sé sobre ser capitana lo aprendí de él", recordó con nostalgia.

