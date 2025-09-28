"La ley y el orden: UVE" inicia temporada con muerte de personaje

La nueva temporada inicia con la muerte del excapitán de la UVE.
La nueva temporada de la serie estadounidense de drama y acción policial ha sorprendido a todos sus fanáticos al anunciar el fallecimiento de uno de los personajes principales más queridos en su historia.
La temporada 27 de La ley y el orden: UVE inicia confirmando la muerte del capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek, quien lideró la Unidad de Víctimas Especiales durante 15 temporadas.
La muerte en cuestión ocurrió fuera de pantalla y fue anunciada en los primeros minutos del capítulo lanzado esta semana, centrándose en su velorio.
En el episodio, Olivia Benson (Mariska Hargitay) lamenta la partida de su antiguo mentor y no pudo evitar dedicarle unas palabras de reconocimiento: "Fue el mejor jefe que tuve. Todo lo que sé sobre ser capitana lo aprendí de él", recordó con nostalgia.