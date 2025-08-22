Liberan a dos jaguarundis cinco meses después de ser rescatados (videos)

Los jaguarundi fueron liberaros cinco meses después de su rescate.
En febrero de este año, dos crías de jaguarundi fueron rescatadas en Suchitepéquez luego de que un vecino reportara su presencia a las autoridades.
Tras recibir el aviso, personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de la región Costa Sur acudió al lugar y trasladó a los animales para brindarles atención.
Durante varios meses permanecieron bajo observación especializada, con alimentación adecuada, resguardo y protocolos de distanciamiento.
Cinco meses después, los felinos fueron liberados en una reserva natural, donde podrán reintegrarse a su hábitat.
Momento de su liberación:
Según CONAP el jaguarundi es un felino de tamaño mediano catalogado en la categoría II de la Lista de Especies Amenazadas (LEA) de Guatemala.
Además, indicó que la fauna silvestre desempeña un papel esencial en el equilibrio ecológico y en el funcionamiento de los ecosistemas.