Liberan a león marino luego de ser rescatado en Puerto San José (video)

Hace cuatro meses fue rescatado en las playas del Puerto San José, hoy fue liberado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Cierre a nivel nacional! Renap permanecerá cerrado el 15 de agosto
El pasado jueves 3 de abril, un león marino fue visto en las playas del Puerto San José.
El ejemplar lucía deshidratado y con el paso de las horas, logró desplazarse hasta el sector de Linda Mar.
Personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de la costa sur acudió al lugar para rescatarlo y evaluarlo.
Cuando fue rescatado, padecía neumonía, estaba desnutrido y pesaba apenas 75 kilogramos.
Desde entonces estuvo bajo su resguardo, y hoy, ya sano y con un peso de más de 100 kilogramos, fue reincorporado a 15 millas náuticas mar adentro para que vuelva a su hábitat.