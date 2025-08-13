Liberan a león marino luego de ser rescatado en Puerto San José (video)

Versión Impresa
  • Por Jessica González
13 de agosto de 2025, 15:58
Tras meses en recuperación, el león marino fue liberado. (Foto: CONAP)
Hace cuatro meses fue rescatado en las playas del Puerto San José, hoy fue liberado.

El pasado jueves 3 de abril, un león marino fue visto en las playas del Puerto San José.

El ejemplar lucía deshidratado y con el paso de las horas, logró desplazarse hasta el sector de Linda Mar.

Así lucía al momento de su rescate. (Foto: CONAP)
Personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de la costa sur acudió al lugar para rescatarlo y evaluarlo.

Cuando fue rescatado, padecía neumonía, estaba desnutrido y pesaba apenas 75 kilogramos.

Desde entonces estuvo bajo su resguardo, y hoy, ya sano y con un peso de más de 100 kilogramos, fue reincorporado a 15 millas náuticas mar adentro para que vuelva a su hábitat.

(Foto: CONAP)
