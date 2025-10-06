Versión Impresa
Liberan paso en la Avenida Hincapié tras derrumbe en el kilómetro 11.2

  • Por Susana Manai
06 de octubre de 2025, 09:06
Se habilitó la circulación en Avenida Hincapié tras concluir la limpieza del derrumbe en el kilómetro 11.2. (Foto: PMT Villa Canales)

Autoridades recomiendan manejar con precaución y atender las indicaciones del tránsito. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que fue restablecida la circulación en el sector de Boca del Monte y en las cuestas de la Avenida Hincapié, luego de finalizar los trabajos de limpieza en el kilómetro 11.2. 

(Foto: PMT Villa Canales)
El derrumbe había afectado uno de los carriles con dirección a la Ciudad de Guatemala, lo que provocó congestionamiento en la zona; con la remoción del material, la vía quedó habilitada para el tránsito vehicular, aunque se mantiene tránsito lento.

(Foto: PMT Villa Canales)
Las autoridades de tránsito solicitaron a los conductores respetar las indicaciones de los agentes y mantener la precaución al circular por el área

(Foto: PMT Villa Canales)
