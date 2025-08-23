Liberan a rehenes tras motines en El Boquerón y Pavoncito

-

Entre los rehenes estaban cuatro repartidores de comida.

EN CONTEXTO: Asesinan a pastor guatemalteco mientras descansaba en su casa

Luego de varias horas de tensión, las personas que eran retenidas en los centros carcelarios El Boquerón en Fraijanes, y Pavoncito en San José Pinula, fueron liberadas la madrugada de este sábado 23 de agosto.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación confirmó que 13 personas fueron liberadas tras los disturbios ocurridos en los centros carcelarios el pasado viernes.

"Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales", informó el ministro Francisco Jiménez, en un mensaje publicado en la red social X.

Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales. #ComandoAntisecuestros @PNCdeGuatemala

Ministerio de #GobernAcción https://t.co/UvtcTrkV66 — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 23, 2025

Entre los retenidos estaban seis guardias de seguridad y cuatro repartidores de comida.

Con este hecho se suman tres casos en que pandillas se amotinan en el Preventivo para Hombres, zona 18, Fraijanes II, Pavoncito y El Boquerón.