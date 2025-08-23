Asesinan a pastor guatemalteco mientras descansaba en su casa

-

El líder religioso fue sorprendido por un hombre que lo atacó en su casa.

El pastor Pedro Antonio, de 64 años, quien administraba la Iglesia Amigos en Valle de Jesús, fue asesinado en la comunidad Cuesta del Pedrero, aldea Valle de Jesús, Esquipulas.

El hecho ocurrió cuando el líder religioso se encontraba sentado en el corredor de su casa, desgranando frijol.

Testigos aseguran haber visto al atacante huir entre la montaña. Debido a la cercanía con la frontera, se presume que pudo haber cruzado hacia territorio hondureño, ya que la línea divisoria se encuentra a solo un kilómetro del lugar.

Fiscales del Ministerio Público (PNC) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron al lugar para recabar evidencias y testimonios.

Hasta ahora de desconocen más detalles sobre el hecho.

Comunidad lamenta su muerte

Según testigos, el pastor era una persona muy querida, bondadosa, humilde y sencilla, de quien nunca se supo que tuviera problemas.

Hoy, familia, vecinos y feligreses, exigen a las autoridades dar con el responsable de este crimen.

*Con información de Carlos Monroy