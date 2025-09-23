Libro "Hasta la médula" narra la lucha de Juan Diego Granai

-

Juan Diego Granai narra en su libro "Hasta la médula" su historia de superación tras sufrir una lesión medular en un accidente.

La diversión de un día de piscina se acabó en un segundo luego que, hace dos años al lanzarse en un clavado, Juan Diego Granai sufriera un accidente medular que lo dejó con parálisis.

A sus 23 años cuenta su historia de lucha en un libro titulado "Hasta la médula".

Juan Diego creó la fundación Sin prisa pero sin pausa para ayudar a personas con lesiones medulares. (Foto: cortesía Fundación Sin prisa pero sin pausa)

"Es un libro de reflexión personal basado en mi historia, incluye preguntas sobre cómo se siente y cómo he enfrentado distintas situaciones, con el objetivo de ayudar, motivar y hacer conciencia que sí es posible superar los momentos difíciles", comentó.

Además, muestra una crónica del día del accidente, desde el momento que se levantó hasta entrar a la sala de operaciones, así como la posterior lucha a los diagnósticos médicos.

El libro está disponible en librería Sophos, Amazon y Kindle. (Foto: cortesía Delia Franco)

"Ese día cambió absolutamente todo, cuando uno ha estado tan cerca de la muerte, comienza a ver la vida de diferente manera. Hoy me siento agradecido por la segunda oportunidad, veo mi recuperación y me siento feliz, trabajando y estudiando", aseguró.

Sus sobrinos y familia son su mayor motivación, pues quiere mostrarles que es posible salir adelante. (Foto: cortesía Delia Franco)

Emprende fundación

En busca de ofrecer oportunidades de recuperación a personas con lesiones medulares, Juan Diego creó la fundación "Sin prisa, pero sin pausa", de la cual es vicepresidente.

En la misma se brinda tratamientos especializados y accesibles a personas que han sufrido lesiones medulares, con el propósito de transformar vidas, a través de la rehabilitación integral que promueva la independencia física, emocional y social.

Con frecuencia la fundación lleva a cabo eventos para recaudar fondos. (Foto: cortesía Fundación Sin prisa pero sin pausa)

