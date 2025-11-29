Libro de Mirciny Moliviatis y Gaby Moreno recibe premio internacional

Mirciny Moliviatis compartió la noticia de que el libro que comparte con Gaby Moreno recibió un premio internacional.
OTRAS NOTICIAS: Libro de Mirciny Moliviatis junto a Gaby Moreno recibe premio
El trabajo editorial fue galardonado en Arabia Saudita frente a especialistas en la rama. "Me desperté con la noticia tan hermosa que nuestro libro Música y cocina junto a Gaby Moreno ganó el premio a lo mejor de lo mejor en los 30 años en los Gourmand Awards en Riad, Arabia Saudita", expresó.
Acerca del Galardón
Los Premios Gourmand se celebrarán en Riad, Arabia Saudita, del 27 al 30 de noviembre de 2025, en el marco del Festival Gastronómico Saudi Feast.
El evento premia los mejores libros de gastronomía, vinos y la televisión gastronómica, de todo el mundo.
Es un prestigioso evento, también llamado como los "Óscar" de los libros de cocina, que reúne a editores, autores, chefs y periodistas para celebrar la gastronomía mundial.
¿Cómo puedes obtener el libro?
Puedes hacerlo a través del WhatsApp al +502 3064-2501.
