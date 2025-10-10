Versión Impresa
Los libros más buscados de septiembre de 2025

  • Por Selene Mejía
09 de octubre de 2025, 19:53
Estos libros son los más vendidos. (Foto: Pexels)



Estos libros llamaron la atención de los lectores guatemaltecos en el mes patrio ¿te interesa leerlos?

La selección contiene títulos clásicos y algunos actuales que ya dan de qué hablar por los temas que abordan. Conócelos: 

Librería Sophos

Kej ¡todo corazón! de Itala Vettorazzi

libros buscados septiembre 25 1
Foto: Librería Sophos.

Memorias De Un Conejo de María Elena Schlesinger.

libros buscados septiembre 25 2
Foto: Librería Sophos.

La esperanza rota de Piero Gleijeses.

libros buscados septiembre 25 3
Foto: Librería Sophos.

El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl.

libros buscados septiembre 25 4
Foto: Librería Sophos.

La Psicología del Dinero Morgan Housel. 

libros buscados septiembre 25 5
Foto: Librería Sophos.

Librería Kitapenas

El Túnel, edición conmemorativa de Ernesto Sabato. 

libros buscados septiembre 25 6
Foto: Librería Sophos.

El último secreto de Dan Brown.

libros buscados septiembre 25 7
Foto: Planeta.

Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir de Laura Falces y Uli Moreno Montana. 

libros buscados septiembre 25 8
Foto: Editorial Tenos.

Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende.

libros buscados septiembre 25 9
Foto: Penguin.

Meditaciones de Gato Aurelio de Pictoline.

libros buscados septiembre 25 10
Foto: Oficial.

Librería El Tuerto (Antigua Guatemala)

Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo.

libros buscados septiembre 25 9
FOto: Librería El Tuerto.

Historia General de las Indias Occidentales y particular de la Gobernación de Chiapas y Guatemala de Antonio de Remesal.

libros buscados septiembre 25 12
Foto: Libre´ria El Tuerto.

Relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa.

libros buscados septiembre 25 13
Foto: Librería El Tuerto.

De crisis en crisis: de la patria grande a la República de Guatemala 1824-1847 de Brian Connaughton.

libros buscados septiembre 25 14
Foto: Librería El Tuerto.

Ayuntamientos y sociedad en el tránsito de la época colonial al siglo XIX: Reinos de Nueva España y Guatemala de Laura Machuca Gallegos. 

libros buscados septiembre 25 15
Foto:_ Librería El Tuerto.

