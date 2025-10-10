Los libros más buscados de septiembre de 2025

Estos libros llamaron la atención de los lectores guatemaltecos en el mes patrio ¿te interesa leerlos?
La selección contiene títulos clásicos y algunos actuales que ya dan de qué hablar por los temas que abordan. Conócelos:
Librería Sophos
Kej ¡todo corazón! de Itala Vettorazzi
Memorias De Un Conejo de María Elena Schlesinger.
La esperanza rota de Piero Gleijeses.
El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl.
La Psicología del Dinero Morgan Housel.
Librería Kitapenas
El Túnel, edición conmemorativa de Ernesto Sabato.
El último secreto de Dan Brown.
Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir de Laura Falces y Uli Moreno Montana.
Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende.
Meditaciones de Gato Aurelio de Pictoline.
Librería El Tuerto (Antigua Guatemala)
Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo.
Historia General de las Indias Occidentales y particular de la Gobernación de Chiapas y Guatemala de Antonio de Remesal.
Relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa.
De crisis en crisis: de la patria grande a la República de Guatemala 1824-1847 de Brian Connaughton.
Ayuntamientos y sociedad en el tránsito de la época colonial al siglo XIX: Reinos de Nueva España y Guatemala de Laura Machuca Gallegos.