Vocalista de Guns N' Roses protagoniza comic "Axl Rose: Appetite for Destruction"

-

Axl Rose sorprende a los seguidores al ingresar al mundo del comic con la entrega de un libro.

En la historia el vocalista de Guns N' Roses es un androide en un mundo cyberpunk. Algunos fans del del rock y coleccionistas ya reservaron su edición.

La editorial Sumerian Comics, con sede en Nashville, es la encargada del lanzamiento que se llevará a cabo en enero de 2026.

Se prevé el inicio de una saga inspirada directamente en la imagen y personalidad de Axl Rose, el famoso participó activamente en la creación del proyecto.

Otros coleccionables

El mapa de Paradise City, la moneda coleccionable alusiva, una figura de Axl Rose y lámina autografiada por el cantante también están disponibles en edición limitada.

De qué trata el comic

Paradise City es una ciudad ficticia donde conviven humanos y robots. Rose está separado de la sociedad y su única motivación es la música de una cantante clandestina en un momento desaparece y él comienza la búsqueda, entre la amenaza con extinguir a la humanidad.

"Es un sueño febril crudo y neón-noir, en parte himno rockero y en parte profecía cyberpunk. Axl y yo hemos construido un mundo en el que la rebelión no es solo una actitud, es una cuestión de supervivencia. Es un Axl como nunca lo has visto antes, en primera línea de batalla por el futuro de la humanidad", expresó Nathan Yocum, cofundador de Sumerian Comics.

El arte visual fue realizado por Frank Mazzoli y por Antonio Antro.