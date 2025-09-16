Versión Impresa
Licencia de conducir para adolescentes: pasos y documentación

  • Con información de Carlos Monroy/Colaborador
16 de septiembre de 2025, 13:42
Para solicitarla no debes hacer cita previa, solo acudir y llevar los documentos requeridos.&nbsp;(Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Conoce los requisitos para tramitar tu licencia de conducir en Maycom siendo menor de edad, incluyendo exámenes de vista y manejo.

Si tienes entre 16 y 17 años, y ya manejas carro o moto, puedes tramitar tu licencia de conducir en Maycom, que se encuentra en el km 136.2, ruta al Atlántico, en la Plaza Kalajari, locales 12 y 13.

Para hacer el trámite debes presentar una certificación de nacimiento reciente y una carta de responsabilidad de un padre o tutor legal.

Debes de cargar tu licencia siempre, solicítala. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
Al llegar debes presentar:

  • Certificado de nacimiento: se requiere la certificación original de nacimiento del RENAP, con un máximo de seis meses de antigüedad.
  • Carta de responsabilidad: es necesaria una carta de responsabilidad firmada por un padre o tutor legal y debe ser autenticada por un abogado.
  • Examen de la vista: debes obtener un certificado de la vista de una clínica u oftalmólogo colegiado activo; si no llevas, puedes encontrar varias ópticas autorizadas cerca de las agencias de Maycom.
  • Examen teórico-práctico de manejo: deberás aprobar tanto el examen teórico como el práctico de manejo.
  • Examen de manejo: el examen para obtener la primera licencia tiene un costo diferente. Deberás comunicarte al centro de evaluación para conocer los requisitos y precio exactos.

El pago se efectúa únicamente en la agencia Banrural de Maycom. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
El costo por vigencia se debe pagar en entidades bancarias autorizadas, que son las que se ubican dentro de la entidad.

El centro de emisión de licencias atiende de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, por lo que invitan a la población a acudir en esos horarios.

Por su parte, el motorista Joel Guerra expresó que todo el que conduzca, aunque sea menor, debe andar seguro y llevar consigo su licencia. Asimismo, pidió precaución para evitar tragedias.

Las multas por no portar licencia van desde los Q200 en adelante. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
Toma nota

El examen teórico consiste en un test con 30 preguntas con tres opciones de respuesta cada una y una única opción correcta para el carnet tipo B. Se debe realizar en media hora, es decir, a un minuto por cada pregunta y admite únicamente un máximo de tres fallos.

