Licencia de conducir para adolescentes: pasos y documentación

-

Conoce los requisitos para tramitar tu licencia de conducir en Maycom siendo menor de edad, incluyendo exámenes de vista y manejo.

LEE TAMBIÉN: Trámite fácil para renovar tu visa americana sin complicaciones

Si tienes entre 16 y 17 años, y ya manejas carro o moto, puedes tramitar tu licencia de conducir en Maycom, que se encuentra en el km 136.2, ruta al Atlántico, en la Plaza Kalajari, locales 12 y 13.

Para hacer el trámite debes presentar una certificación de nacimiento reciente y una carta de responsabilidad de un padre o tutor legal.

Debes de cargar tu licencia siempre, solicítala. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Al llegar debes presentar:

Certificado de nacimiento: se requiere la certificación original de nacimiento del RENAP, con un máximo de seis meses de antigüedad.

se requiere la certificación original de nacimiento del RENAP, con un máximo de seis meses de antigüedad. Carta de responsabilidad: es necesaria una carta de responsabilidad firmada por un padre o tutor legal y debe ser autenticada por un abogado.

es necesaria una carta de responsabilidad firmada por un padre o tutor legal y debe ser autenticada por un abogado. Examen de la vista: debes obtener un certificado de la vista de una clínica u oftalmólogo colegiado activo; si no llevas, puedes encontrar varias ópticas autorizadas cerca de las agencias de Maycom.

debes obtener un certificado de la vista de una clínica u oftalmólogo colegiado activo; si no llevas, puedes encontrar varias ópticas autorizadas cerca de las agencias de Maycom. Examen teórico-práctico de manejo: deberás aprobar tanto el examen teórico como el práctico de manejo.

deberás aprobar tanto el examen teórico como el práctico de manejo. Examen de manejo: el examen para obtener la primera licencia tiene un costo diferente. Deberás comunicarte al centro de evaluación para conocer los requisitos y precio exactos.

El pago se efectúa únicamente en la agencia Banrural de Maycom. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El costo por vigencia se debe pagar en entidades bancarias autorizadas, que son las que se ubican dentro de la entidad.

El centro de emisión de licencias atiende de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, por lo que invitan a la población a acudir en esos horarios.

Por su parte, el motorista Joel Guerra expresó que todo el que conduzca, aunque sea menor, debe andar seguro y llevar consigo su licencia. Asimismo, pidió precaución para evitar tragedias.

Las multas por no portar licencia van desde los Q200 en adelante. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Toma nota

El examen teórico consiste en un test con 30 preguntas con tres opciones de respuesta cada una y una única opción correcta para el carnet tipo B. Se debe realizar en media hora, es decir, a un minuto por cada pregunta y admite únicamente un máximo de tres fallos.