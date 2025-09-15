Trámite fácil para renovar tu visa americana sin complicaciones

-

Descubre los pasos para renovar tu visa americana y los requisitos que debes cumplir según la Embajada de Estados Unidos.

Si anteriormente has viajado a Estados Unidos, seguramente ya conoces los procesos para solicitar una visa, ahora ten en cuenta que estas cuentan con una caducidad y debes de estar atento a la fecha de vencimiento para solicitar la renovación.

Al ingresar al sitio web elige TRAMITAR RENOVACIÓN. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo renovar la norteamericana.

Antes de conocer los pasos a seguir, debes de tomar en cuenta que hay algunos casos en los que no se requiere una entrevista, esto se determina en función de las respuestas proporcionadas durante el proceso de programación de citas.

Al elegir el continente escoge América. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Sin embargo, los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante. Quienes califican recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos en la sección consular seleccionada a través del sitio web https://ais.usvisa-info.com/es-gt/niv/information/niv.

Según la página de la Embajada "para ser elegible para el procesamiento de exención de entrevista de renovación, los solicitantes deben cumplir con algunos o todos los siguientes requisitos". Estar renovando una visa emitida en el país desde donde se solicita y que esta aún está vigente o haya vencido dentro de los últimos 12 meses.

En este apartado elige Guatemala. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Además, ser ciudadano local o residente permanente del país desde donde se presenta la solicitud y estar físicamente presente en el país, también las 10 huellas dactilares se tomarán en el momento en que se emitió la última visa.

Asimismo, es necesario que la visa anterior no haya sido perdida, robada o revocada, tampoco que la solicitud más reciente no haya sido rechazada y cumplir con otros requisitos de elegibilidad, según corresponda.

Llena la solicitud con todo lo que se te pide. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Al tener presente lo anterior, entonces debes: