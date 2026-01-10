Licores de Guatemala adquiere la marca española de ginebra Puerto de Indias

-

El consorcio Grupo Licores de Guatemala anunció este jueves 8 de enero la compra total de la firma española Puerto de Indias, líder en el segmento de ginebras saborizadas en su país de origen.

El Grupo Licores de Guatemala ha alcanzado un acuerdo definitivo con la firma de inversión H.I.G. Capital para la adquisición del 100% del capital de Puerto de Indias, la icónica marca de ginebra fundada en Sevilla .

Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento global del grupo guatemalteco, reforzando su apuesta por España y Europa como mercados clave.

Douglas Franco, CEO Corporativo de Licores de Guatemala, destacó que la adquisición materializa una visión a largo plazo orientada a consolidar la presencia del grupo en mercados de alto valor estratégico.

Puerto de Indias, que lidera el segmento de ginebras saborizadas en España, se integrará a un portafolio que ya cuenta con marcas de renombre internacional como Ron Zacapa y Ron Botran.

La adquisición de Puerto de Indias busca consolidar la presencia del grupo en mercados de alto valor estratégico. (Foto: bondston.com)

La marca española aporta una sólida plataforma industrial, incluyendo su moderna fábrica en Carmona, Sevilla, y una destacada capacidad comercial.

Por su parte, Borja de Parias, directivo de H.I.G., señaló que bajo su gestión se profesionalizó la compañía y se sentaron las bases para su internacionalización, proceso que ahora liderará el grupo centroamericano.

La transacción, sujeta a las condiciones habituales, está prevista para cerrarse a finales de este mes y contó con la asesoría financiera de Deloitte y el acompañamiento legal de firmas internacionales como Greenberg Traurig y Pérez-Llorca.