Ligado a proceso por permitir la sustracción de Q7 millones de una municipalidad

El sindicado fungió como jefe de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

El Ministerio Público (MP) informó que se logró ligar a proceso a Walter B. por los delitos de peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.

Esto se dio por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, quien consiguió que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz dictara auto de procesamiento en el caso.

Dicha persona cuando fungió como director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal del municipio de Santa Catalina La Tinta, del 2 de febrero de 2016 al 4 de febrero de 2021, habría permitido la sustracción de fondos de la comuna por un monto de Q7 millones 468 mil 685 con 95 centavos.

Municipalidad de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Por medio de cheques

Según los informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas y los análisis financieros realizados por el MP, el sindicado autorizó la emisión y cobro de cheques a favor de particulares que no prestaron servicio alguno.

Los cheques eran emitidos físicamente y registrados cómo cancelados en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOIN GL).

Asimismo, se estableció que omitió actos propios de su cargo al no realizar conciliaciones bancarias, emitir cheques sin expediente administrativo y autorizar pagos de manera irregular en la cuenta municipal. Estas acciones provocaron perjuicio patrimonial a la citada alcaldía.