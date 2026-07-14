Ligan a proceso a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15

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El conductor sigue hospitalizado bajo custodia policial.

EN CONTEXTO: Identifican a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15

Oscar Humberto Cifuentes Ortega, señalado como el conductor responsable de haber provocado un mortal accidente en zona 15, quedó ligado a proceso penal por el delito de homicidio culposo.

El juzgado que conocerá el proceso será el séptimo penal.

De momento, Cifuentes se encuentra hospitalizado en un centro privado con custodia policial.

Así fue el accidente:

GRABADO:



Automóvil impacta un autobús, que descontrolado arrolla a un peatón en cercanías del Trébol de Vista Hermosa.



(1 de 2) pic.twitter.com/XhUNGuNRBS — Vichoguate (@vichoguate) July 12, 2026

Huyó del lugar

Cifuentes conducía su auto el pasado domingo 12 de julio en el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15, cuando impactó con un bus, el cual terminó empotrado sobre una banqueta.

Debido al fuerte impacto, un pasajero, identificado como Magdaleno Cruz Aguilar, salió expulsado de la unidad, quedando debajo de las llantas.

Tras el hecho, el señalado huyó, pero fue alcanzado por otros conductores sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10, un hombre lo obligó a bajar del vehículo mientras que otros testigos ayudaron a retenerlo.