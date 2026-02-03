Ligan a proceso a dos agentes de la PNC por abuso de autoridad

Los agentes policiales golpearon y detuvieron ilegalmente a un conductor que supuestamente estaba ebrio.
El Ministerio Público (MP) indicó que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Alfonzo C. y Óscar C., fueron ligados a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.
Ambos policías son sindicados de un hecho ocurrido el 23 de mayo de 2024, cuando detuvieron a la víctima, quien se conducía en un vehículo de dos ruedas, la cual estaba acompañada de otra persona bajo efectos de licor, en la zona 17 capitalina.
Los agentes de la PNC consideraron que el conductor también estaba ebrio, por lo que al oponer resistencia, lo golpearon, capturaron, consignaron y lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional competente por el delito de responsabilidad de conductores.
Sin embargo, el dictamen pericial practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), determinó que dicha persona no se conducía bajo efectos de alcohol.
Se les dictó medidas sustitutivas y a la fiscalía tres meses para concluir la investigación, agregó el MP.