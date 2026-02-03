Caso Genoveva: Condenan a tres hombres por traficar migrantes a Estados Unidos

-

La estructura criminal le había solicitado Q45 mil y un terreno a una persona, para poder trasladarla ilegalmente a Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) informó que se obtuvieron sentencias condenatorias contra tres integrantes de la estructura criminal denominada "Genoveva", la cual se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos.

Uno de los sentenciados es Juan C., quien fungía como transportista de personas migrantes, fue declarado autor responsable de tres delitos consumados y se le impuso 18 años de cárcel, debido a los delitos de asociación ilícita, tráfico ilegal de guatemaltecos en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.

Mientras, Macario C. era colaborador en el traslado de personas migrantes y fue condenado como autor responsable de los delitos de asociación ilícita y tráfico ilegal de guatemaltecos a 12 años de prisión inconmutables, según indicó el MP.

Ricardo C., alias "Richard", quien realizaba funciones de captador y transportista de personas migrantes, fue condenado como autor responsable de los delitos de asociación ilícita y tráfico ilegal de guatemaltecos, imponiéndosele 12 años de prisión inconmutables.

Q45 mil y un terreno

El Ministerio Público mencionó que la investigación fue desarrollada a partir de una denuncia presentada el 6 de febrero de 2018, relacionada con el traslado ilegal de una persona hacia Estados Unidos, a cambio de Q45 mil y un terreno.

Las diligencias permitieron establecer la existencia de la estructura criminal, que operó entre 2018 y mayo de 2023, con presencia en los departamentos de San Marcos, Quiché y Huehuetenango, incluyendo la zona fronteriza de Nentón, y con vínculos con un grupo criminal mexicano.

La participación de sus integrantes fue acreditada mediante métodos especiales de investigación, principalmente interceptaciones telefónicas, que también permitieron documentar hechos relacionados con la conspiración para el delito de lavado de dinero u otros activos agregaron las autoridades.