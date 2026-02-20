Ligan a proceso a hombres que solicitaban un préstamo con un DPI ajeno

-

Los dos hombres fueron enviados a prisión preventiva por uso ilegítimo de documento de identidad y estafa en grado de tentativa.

EN CONTEXTO: Los hombres que solicitaban un préstamo de Q150 mil con un DPI ajeno

El Ministerio Público (MP) indicó este jueves 19 de febrero que dos hombres fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva.

Uno de ellos es Carlos M., de 40 años, señalado por los delitos de uso ilegítimo de documento de identidad y estafa en grado de tentativa, ya que pretendía tramitar un crédito por Q70 mil y para tal efecto presentó un DPI reportado como extraviado en 2024, indicó el MP.

Mientras, Luis B., de 43 años, fue acusado por el delito de uso ilegítimo de documento de identidad.

Previamente, el legítimo dueño del documento reportó la emisión de una tarjeta de crédito que no solicitó, por lo que el banco emitió una alerta interna.

Las capturas

Con ese antecedente, el personal de la agencia bancaria pidió la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes utilizaron el dispositivo MI3 para determinar la verdadera identidad de los individuos.

Ambos fueron detenidos en flagrancia el pasado martes 17 de febrero, en una agencia bancaria ubicada en San Lucas Sacatepéquez.

Carlos M. y Luis B. fueron detenidos en flagrancia el pasado martes 17 de febrero. (Foto: PNC)

La judicatura le otorgó a la fiscalía el plazo de tres meses para concluir la investigación, agregaron las autoridades.