Los hombres que solicitaban un préstamo de Q150 mil con un DPI ajeno

Uno de los detenidos ya contaba con una orden de aprehensión vigente desde el 2016.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Los detenidos fueron identificados como Luis "N", de 43 años, y Carlos "N", de 40, quienes fueron denunciados por el gerente del banco Crédito Hipotecario Nacional.
Los ahora detenidos pretendían tramitar un préstamo de Q150 mil, utilizando los Documentos Personales de Identificación (DPI) de otras personas, según informó la PNC.
Luego de ser identificados, se estableció que Luis "N" tiene una orden de aprehensión emitida por un juzgado del departamento de Guatemala desde el 16 de abril de 2016 por estafa propia y falsedad ideológica, según las autoridades.
Presuntamente, estos individuos utilizan documentos de identidad de otros ciudadanos para obtener créditos en casas financieras y tiendas de electrodomésticos, extremo que se investiga, agregó la PNC.