“Los roba pipas”: ligan a proceso a nueve integrantes de estructura criminal

El Ministerio Público (MP) informó que nueve personas vinculadas al robo de vehículos de transporte pesado que trasladaban cisternas con combustible han sido ligadas a proceso penal.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado en Quetzaltenango logró que se dictara auto de procesamiento y prisión preventiva contra Adelmar T., Rolando P., Otoniel G., Dilan S., Wilson S., Alexis D. y Elios G. por los delitos de robo agravado y asociación ilícita.

Asimismo, se procesó a Élida G., por el delito de asociación ilícita, y a Elio S., por cohecho pasivo, según indicaron las autoridades.

Estas nueve personas pertenecen a la estructura criminal "Los roba pipas de Escuintla", por lo que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Competencia para Procesos de Mayor Riesgo "B" emitió la resolución judicial.

La fiscalía ha investigado seis hechos delictivos entre los cuales, con violencia extrema, neutralizaron a un piloto, luego trasladaron el combustible a otras cisternas, las cuales son propiedad de la estructura criminal.

Se presume que el combustible fue trasladado a gasolineras que son propiedad del líder de la organización criminal en el departamento de Huehuetenango, según las investigaciones de las autoridades.

Se presumen que el combustible robado era trasladado a gasolineras que son propiedad del líder de la estructura criminal. (Foto ilustrativa: iStock)