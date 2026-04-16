¡Vivos de milagro! Tripulantes de un vehículo salen ilesos tras un atentado

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El vehículo presenta múltiples perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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Los tripulantes de una camioneta agrícola fueron víctimas de una intensa balacera cuando se transitaban en cercanías de una gasolinera ubicada en Cuilapa, Santa Rosa.

Desconocidos dispararon en contra del vehículo en múltiples ocasiones por causas que aún no han sido establecidas.

(Foto: Redes sociales)

En dicha camioneta se conducían dos hombres, quienes tras el atentado huyeron del lugar hasta llegar al kilómetro 56 de carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, en donde se encontraban elementos del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas personas solicitaron apoyo, por lo que Bomberos Voluntarios arribaron a ese punto para atender a las víctimas, quienes resultaron ilesas a pesar de que el vehículo presenta varios impactos de bala.

(Foto: Redes sociales)

Heridas leves

Socorristas indicaron que estos hombres solamente sufrieron crisis nerviosa y heridas leves ocasionadas por los vidrios rotos, por lo que no fue necesario su traslado a algún centro asistencial.

Las víctimas fueron identificadas como: Anderson Godoy, de 30 años, quien conducía la camioneta; y su acompañante, Nelson Godoy, de 22.

(Foto: Redes sociales)

Las autoridades correspondientes han quedado a cargo de las investigaciones para determinar lo sucedido y tratar de dar con los responsables.

En imágenes que han sido compartidas por medio de las redes sociales, se observa que incluso las llantas quedaron pinchadas tras haber recibido los disparos.