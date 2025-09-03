El método definitivo para limpiar tus ventanas y que entre más iluminación en casa

-

Descubre cómo limpiar tus ventanas fácilmente y sin manchas. Aprende el secreto del vinagre blanco para cristales impecables y dale a tu hogar la luz y claridad que merece

Las ventanas de nuestra vivienda y otros inmuebles permiten ventilar los espacios y aprovechar la luz natural.

Además, constituyen elementos estéticos que aportan belleza a las casas, principalmente si se complementan con cortinas que armonicen con el resto de la decoración.

Trata de evitar hacer la limpieza cuando el sol pega directamente al vidrio. (Foto: Henry López/Colaborador

Sin embargo, podrían deslucirse si están cubiertas con polvo u otro tipo de manchas, por lo que es importante mantenerlas limpias.

A decir del experto en labores de limpieza a profundidad, Roberto Juárez, se recomienda limpiar los vidrios y marcos de cada ventana una vez por semana, ya que así la claridad y el aire entrarán en mayor cantidad.

Realizar esta tarea doméstica puede ser una labor rápida y segura al tomar en cuenta varios aspectos, indicó Juárez, quien tiene vasta experiencia en cuanto al aseo minucioso de hoteles.

Se debe utilizar atomizador para el líquido limpiador. (Foto: Freepik)

El uso de líquido especial puede facilitar el retirar manchas, pues están formulados especialmente para este fin y se encuentran fácilmente en los supermercados.

Sin embargo, los limpiavidrios pueden ser sustituidos por una mezcla de ingredientes de bajo costo que se pueden encontrar en casa.

Para elaborarlo puedes mezclar una taza de agua con tres tapones de vinagre blanco y una cucharada de detergente; colócalo en un atomizador para esparcirlo y posteriormente retirarlo con papel en movimientos circulares, tal y como lo harías con el producto comercial.

Recomendaciones