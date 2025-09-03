El método definitivo para limpiar tus ventanas y que entre más iluminación en casa

Descubre cómo limpiar tus ventanas fácilmente y sin manchas. Aprende el secreto del vinagre blanco para cristales impecables y dale a tu hogar la luz y claridad que merece
Las ventanas de nuestra vivienda y otros inmuebles permiten ventilar los espacios y aprovechar la luz natural.
Además, constituyen elementos estéticos que aportan belleza a las casas, principalmente si se complementan con cortinas que armonicen con el resto de la decoración.
Sin embargo, podrían deslucirse si están cubiertas con polvo u otro tipo de manchas, por lo que es importante mantenerlas limpias.
A decir del experto en labores de limpieza a profundidad, Roberto Juárez, se recomienda limpiar los vidrios y marcos de cada ventana una vez por semana, ya que así la claridad y el aire entrarán en mayor cantidad.
Realizar esta tarea doméstica puede ser una labor rápida y segura al tomar en cuenta varios aspectos, indicó Juárez, quien tiene vasta experiencia en cuanto al aseo minucioso de hoteles.
El uso de líquido especial puede facilitar el retirar manchas, pues están formulados especialmente para este fin y se encuentran fácilmente en los supermercados.
Sin embargo, los limpiavidrios pueden ser sustituidos por una mezcla de ingredientes de bajo costo que se pueden encontrar en casa.
Para elaborarlo puedes mezclar una taza de agua con tres tapones de vinagre blanco y una cucharada de detergente; colócalo en un atomizador para esparcirlo y posteriormente retirarlo con papel en movimientos circulares, tal y como lo harías con el producto comercial.
Recomendaciones
- Reunir materiales: Antes de empezar, ten a mano brocha, escoba, trapo seco, papel periódico y líquido limpiador (comprado o casero).
- Evita el sol directo: No limpies las ventanas cuando les dé el sol directamente, ya que el líquido puede secarse rápido y dejar manchas.
- Eliminar polvo primero: Barre el entorno de la ventana con escoba y retira el polvo de los marcos con brocha antes de aplicar el líquido.
- Limpia el vidrio: Rocía el limpiador en abundancia y retira con papel periódico haciendo movimientos circulares hasta secar completamente. Repite si hay mucha suciedad o grasa.
- Seca los marcos: Pasa un trapo seco por todo el marco para retirar restos de suciedad.
- Seguridad: Usa escaleras en buen estado para alcanzar alturas, nunca sillas ni bancos, y asegúrate de que estén estables.
- Paciencia: Si la ventana está muy sucia, repite los pasos varias veces en lugar de forzar la limpieza rápida.