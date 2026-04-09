Lionel Messi confirma su asistencia al GP de Miami

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Con la presencia de la "Pulga", la F1 le mete fuego al regreso a las pistas, tras el obligado y largo parón

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Sin dudarlo un segundo, el astro argentino Lionel Messi habría confirmado su llegada al Gran Premio de Miami 2026 del automovilismo de la Fórmula Uno.

Con un "por supuesto", el capitán de la Albiceleste y del Inter Miami estaría en el circuito el 3 de mayo, aprovechando que estará disponible en casa, considerando la agenda de partidos de la MLS estadounidense se lo permitiría sin problema, porque enfrentaría al Orlando City un día antes.

Para la "Pulga" no sería la primera vez en este evento de su gusto particular. Se espera comparta un momento al lado de su compatriota Franco Colapinto, joven piloto de la escudería Alpine, además estaría junto al mexicano Sergio Pérez, ahora tras el volante de Cadillac, a quien saludó en 2018 en Barcelona, cuando el 10 jugaba para los azulgranas.

"Si no pasa nada, por supuesto. Me encantaría visitar a Franco en el box. Podría ir el domingo", declaró Messi, quien ha tenido algún cruce de saludos en redes sociales con el automovilista sudamericano, pero aparentemente nunca se han visto en persona.

La zona de pits de Alpine sería el lugar de la cita para un cara a cara soñado en especial para los miles de seguidores de ambos. Algo que tienen en común, además de la nacionalidad del pasaporte, es que son patrocinados por YPF, la petrolera argentina. Max Verstappen podría ser otro de los invitados al gran momento, después de la recientes declaraciones donde elogió la grandeza del 10 campeón del mundo en Catar 2022.

El GP de Miami es el volver a la acción de la F1, que se vio paralizada debido al aplazamiento de las fecha de Bahréin y Arabia Saudita, debido al conflicto bélico en el Medio Oriente.