¿Listos para Navidad? GAURA presenta su agenda llena de sorpresas

Este 21 de noviembre, GAURA invita a todas las familias, vecinos y visitantes a iniciar oficialmente la temporada navideña a partir de las 17:00 horas, con una experiencia diseñada para despertar el espíritu festivo desde el primer momento.
La celebración se llevará a cabo en el primer nivel, que contará con un área destinada a fotografías para que los visitantes capturen sus mejores momentos; un taller navideño donde los niños podrán decorar su propia Christmas stocking y llevarse un recuerdo especial; la presencia de duendes navideños recorriendo la plaza; además de estaciones de s'mores y cocoa caliente.
Como cierre de la jornada, a las 19:00 horas los asistentes podrán disfrutar de un momento especial con la música en vivo de Astton, creando el ambiente ideal para conectar, relajarse y celebrar.
Una agenda navideña para toda la familia
Además, durante los fines de semana de la temporada, GAURA presenta una programación navideña pensada para todas las edades, combinando creatividad, entretenimiento y experiencias memorables.
Entre las actividades destacadas se encuentran los talleres de temporada, que incluyen:
- Casitas de jengibre
- Coronas navideñas
- Galletas para Santa
- Lettering navideño
Además, el 25 de noviembre, las familias pueden disfrutar del desfile navideño con chocolate caliente y estrellitas, creando una atmósfera luminosa para compartir en familia.
Música en vivo
Como parte del ambiente festivo, todos los viernes de la temporada los visitantes podrán disfrutar de los Jazz Walks, recorridos acompañados de música en vivo.
Para obtener más información sobre todas las actividades de GAURA, invitamos a visitar la página web oficial gaura.com.gt y las redes sociales Facebook: Gaura e Instagram: gaura.gt.