Liverpool derrota al Bournemouth en el debut en Premier League

-

Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2) este viernes en el duelo que marcó el inicio de la primera jornada.

OTRAS NOTICIAS: Natalia Muñoz gana segunda etapa de la Vuelta Femenina Bantrab

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

Full-time at Anfield ✊ pic.twitter.com/BJ1NywbGO7 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.