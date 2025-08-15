Natalia Muñoz gana segunda etapa de la Vuelta Femenina Bantrab

La colombiana Natalia Muñoz del equipo Patobike BMC hizo un gran trabajo durante todo el recorrido y premio fue cruzar en soledad la meta de la segunda etapa en la edición 23 de la Vuelta Femenina Bantrab 2025.
La mexicana Jessica Bonilla, del mismo equipo, protagonizó una fuga que se extendió por varios kilómetros, pero fue alcanzada por Muñoz y el pelotón al cierre de la etapa, que constó de 110.3 kilómetros en San Juan Argueta, Sololá.
Muñoz completó el recorrido en 3 horas, 4 minutos y 3 segundos, su compatriota Karen Villamizar mantuvo el suéter líder al ser segunda a 17 segundos y Camila Valbuena fue tercera a 18.
La pelea entre colombianas está interesante, solo un segundo separa a Muñoz de Villamizar, mientras Valbuena se encuentra a 11 segundos del liderato.
La tercera y penúltima etapa se disputará este sábado con un circuito de nueve vueltas en la Autopista Los Altos, de Quetzaltenango, con una distancia de 88.2 kilómetros.