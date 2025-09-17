¡Imparables! El PSG arranca la Champions con una goleada de ensueño

-

El París Saint Germain regresó justo donde lo había dejado. De la goleada para ganar la final de la Champions ante el Inter (5-0) a un plácido festín para abrir su defensa del título, 4-0 ante el Atalanta, este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera "Orejona" en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovado del grupo de Luis Enrique.

El central brasileño consiguió robar el balón prácticamente en el área rival, jugó con Bradley Barcola y Fabián Ruiz fue el encargado de servirle para que marcara.

Al estilo rugby

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos se sacó un remate de nueve para encarrilar la noche ante la lejana mirada de Luis Enrique, siguiendo el partido en la primera parte desde la tribuna para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Si el primer gol fue una acción colectiva, en el segundo protagonizó un brillante solo el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39), con una arrancada desde la derecha y disparo imparable a la entrada del área.

El Atalanta, que finalizó la primera parte sin disparar entre los tres palos, agitó su ataque con Lazar Samardzic y Nikola Krstovic supliendo a Daniel Maldini, el hijo de la leyenda milanista Paolo, y Charles de Ketelaere.

Pero poco cambió el panorama. El PSG no forzó la máquina y Gonçalo Ramos, el "submarino" preferido de Luis Enrique, aprovechó un error grosero de la defensa para cerrar la goleada (90+1).