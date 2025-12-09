El Liverpool, sin Salah, se impone 1-0 contra el Inter de Milán

Luego de un intenso partido, que venía marcado por la no convocatoria del egipcio Mohamed Salah, el Liverpool logró imponerse 1-0 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, en la jornada 6 de grupo único de Liga de Campeones.
La victoria refuerza a Slot. Bálsamo para calmar las aguas en el vestuario, para demostrar que el Liverpool también puede ganar sin una de sus leyendas.
Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88) decidió un intenso duelo.
Szoboszlai se encargó de ejecutar. Fuerte y ajustado al lado derecho de la meta defendida por Sommer, incapaz de frenar el brutal disparo del húngaro, decisivo en un partido clave en la historia del Liverpool, el primero con Salah apartado por sus palabras.