Liverpool visita al Inter con Salah en el ojo del huracán

El Liverpool se juega buena parte de su futuro europeo en Milán ante el Inter, en medio de una crisis de resultados y con el egipcio Mohamed Salah, ausente de la convocatoria y en el ojo del huracán tras haber criticado duramente al club inglés el sábado.

Tras quedarse por tercer partido consecutivo en el banquillo frente al Leeds (3-3), la estrella egipcia abrió la caja de Pandora, admitiendo que su relación con el entrenador Arne Slot está completamente rota.

Touchdown in Milan pic.twitter.com/wOItC2MhTp — Liverpool FC (@LFC) December 8, 2025

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada", declaró El Faraón en Elland Road.

"Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa" por el nefasto inicio de temporada, con solo cuatro victorias en las últimos 15 partidos, contando todas las competiciones.

Dos días después, el Liverpool anunció su convocatoria para viajar a Milán con la ausencia del delantero.

The Reds have named a 19-man squad for Tuesday’s Champions League clash with Internazionale: — Liverpool FC (@LFC) December 8, 2025

Salah se entrenó por la mañana con sus compañeros, pero luego no fue incluido en la lista de convocados para viajar a Milán.

Medios británicos informaron que la ausencia no estaba motivada por una medida disciplinaria, sino que había sido decisión técnica del entrenador neerlandés.

La tensión antes de visitar al Inter en Milán el martes es máxima. De no ganar, el Liverpool quedaría prácticamente fuera de lograr una plaza directa para los octavos y la crisis del club no haría más que agravarse.