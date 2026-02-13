El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ llega al país gracias a Coca-Cola

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ regresó a Guatemala como parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™️, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, evento que se realizará el 13 de febrero en el Parque de la Industria, en la Ciudad de Guatemala.
La experiencia permitirá que más de 2 mil aficionados observaran de cerca el galardón más importante del fútbol mundial.
Durante la jornada, los asistentes recorreran distintas áreas inmersivas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA™️ 2026, espacios familiares, zonas de alimentación y el recorrido oficial para ver y fotografiarse con el Trofeo Original, fabricado en oro macizo.
El evento contará con la presencia del exfutbolista David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998 y figura histórica del fútbol europeo. A lo largo de su carrera profesional anotó 273 goles, incluidos 171 con la Juventus, club con el que se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos y fue Capocannoniere de la Serie A en la temporada 2001-2002.
El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ pesa 6.175 kilogramos, está hecho de oro macizo y su diseño vigente data de 1974, representando a dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo. Este trofeo solo sale del Museo de la FIFA™️, en Suiza, durante la Copa Mundial y el Tour del Trofeo. Únicamente pueden tocarlo ex campeones del mundo, jefes de Estado y el presidente de la FIFA.
El actual Tour del Trofeo inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y ha recorrido 20 países antes de llegar a Guatemala. En total, el trofeo ha visitado 30 asociaciones miembro de la FIFA™️, con 75 paradas y más de 150 días de recorrido, incluyendo ocho países de Latinoamérica.
En Guatemala, el evento también integrará acciones de sostenibilidad, mediante la plataforma Recíclalos, una iniciativa de economía circular enfocada en la recolección y reciclaje de envases, principalmente botellas PET y latas, generados durante la actividad.
El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™️, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, ha visitado además países anfitriones de futuras Copas Mundiales, como Canadá, México, Estados Unidos, Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.
La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ será la más grande en la historia del torneo, con tres países anfitriones, más equipos y más partidos. El torneo iniciará en 117 días, y Coca-Cola anunció que esto será solo el comienzo de todo lo que tiene preparado para los aficionados al fútbol en Latinoamérica.