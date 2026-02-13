El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ llega al país gracias a Coca-Cola

-

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ regresó a Guatemala como parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™️, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, evento que se realizará el 13 de febrero en el Parque de la Industria, en la Ciudad de Guatemala.

La experiencia permitirá que más de 2 mil aficionados observaran de cerca el galardón más importante del fútbol mundial.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Durante la jornada, los asistentes recorreran distintas áreas inmersivas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA™️ 2026, espacios familiares, zonas de alimentación y el recorrido oficial para ver y fotografiarse con el Trofeo Original, fabricado en oro macizo.

El evento contará con la presencia del exfutbolista David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998 y figura histórica del fútbol europeo. A lo largo de su carrera profesional anotó 273 goles, incluidos 171 con la Juventus, club con el que se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos y fue Capocannoniere de la Serie A en la temporada 2001-2002.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™️ pesa 6.175 kilogramos, está hecho de oro macizo y su diseño vigente data de 1974, representando a dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo. Este trofeo solo sale del Museo de la FIFA™️, en Suiza, durante la Copa Mundial y el Tour del Trofeo. Únicamente pueden tocarlo ex campeones del mundo, jefes de Estado y el presidente de la FIFA.

El actual Tour del Trofeo inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y ha recorrido 20 países antes de llegar a Guatemala. En total, el trofeo ha visitado 30 asociaciones miembro de la FIFA™️, con 75 paradas y más de 150 días de recorrido, incluyendo ocho países de Latinoamérica.

“ Nos emociona muchísimo saber que los apasionados del fútbol podrán disfrutar del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™️, presentado por Coca-Cola, en Ciudad de Guatemala. ” Claudia Navarro , presidente de Marketing para Coca-Cola Latinoamérica.

En Guatemala, el evento también integrará acciones de sostenibilidad, mediante la plataforma Recíclalos, una iniciativa de economía circular enfocada en la recolección y reciclaje de envases, principalmente botellas PET y latas, generados durante la actividad.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™️, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, ha visitado además países anfitriones de futuras Copas Mundiales, como Canadá, México, Estados Unidos, Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ será la más grande en la historia del torneo, con tres países anfitriones, más equipos y más partidos. El torneo iniciará en 117 días, y Coca-Cola anunció que esto será solo el comienzo de todo lo que tiene preparado para los aficionados al fútbol en Latinoamérica.