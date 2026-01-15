Llega el Solo por 3 días de EPA

Del 14 al 28 de enero, EPA tendrá vigente su temporada "Solo por 3 días", una dinámica pensada para sorprender constantemente a los clientes con ofertas en las distintas categorías de sus productos.
La promoción consiste en que cada tres días se lanzarán tres productos distintos con bajos precios. Esta es una oportunidad para los clientes de remodelar o equipar su hogar, ya que ha incluido artículos, como: mobiliario, ferretería, iluminación, entre otros.
Los productos identificados como "Solo por 3 días" estarán disponibles en las cinco tiendas EPA ubicadas en Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, entrada a San José Pinula, Portales Zona 17 y El Tinajón en Xela; con un horario de atención de domingo a domingo, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Adicionalmente, EPA facilita el acceso a estas promociones a través de sus canales digitales, permitiendo realizar pedidos en epaenlinea.com, por WhatsApp o llamando al 2305-0100.