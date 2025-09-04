Llegó ebrio a su casa y atacó a su pareja dejándola gravemente herida

El hombre perdió el control e hirió a su pareja.
Un hombre, identificado por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como Carlos López de 27 años, llegó a su casa y atacó a su pareja.
Según información preliminar, el ahora detenido llegó ebrio e inició una discusión con su pareja, una mujer de 40 años.
La discusión se salió de control y López sacó un arma blanca y atacó a la víctima, provocándole heridas en el pecho y hombro, por lo que fue llevada a la emergencia de un centro asistencial.
El incidente ocurrió en la aldea San Lorenzo, Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
Hasta ahora se desconocen más detalles del ataque, pero vecinos del sector afirman que todo habría iniciado por celos.
*Con información de Dirlyn González