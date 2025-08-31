Llegó herido a una vivienda, intentó pedir ayuda pero murió en el lugar

La víctima de 19 años logró entrar al patio de una vivienda para pedir auxilio.
Esta mañana, los propietarios de una vivienda se sorprendieron al encontrar a un joven tirado en el patio de su vivienda.
Cuando llegaron las autoridades, la víctima ya no contaba con signos vitales.
Según la investigación, el joven, identificado como Fredy Alexis Ochoa, de 19 años, quien residía en el caserío Las Brisas, de Santa María Xalapán, fue baleado en otro lugar y llegó hasta el lugar para pedir auxilio.
Algunos vecinos del sector indicaron que durante la madrugada del domingo, escucharon detonaciones de arma de fuego, pero no se imaginaron encontrar a la víctima en los alrededores.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron al lugar y acordonaron el área, mientras que fiscales del Ministerio Público (MP) ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso que enluta a una familia más en el departamento de Jalapa.
*Con información de Élfego Escobar.