Estas son las razones por las que Rubí llegó a la final

Los críticos y buena parte del público se sorprendió cuando se escuchó el nombre de Rubí como finalista de "La Academia 20 Años", pues afirman que no tiene talento para el canto. Entonces, ¿por qué clasificó?

La Quinceañera más famosa de México ha sido motivo controversia desde su primera presentación en "La Academia: 20 años", pues los críticos afirmaron que no mostraba el talento vocal necesario para estar entre los participantes.

Durante la semifinal el público votó por la joven, a pesar de que su interpretación del tema "Eres para mí" no fue del agrado de los expertos y así se lo hicieron saber.

Cuando se escuchó el nombre de Rubí como una de las clasificadas a la final, Lolita Cortés bajó la mirada y se recostó en el panel a manera de desaprobación.

¿Por qué clasificó Rubí?

Cada vez que Rubí era criticada de manera voraz en cada concierto, Yahir siempre recordó que al final es el público quien siempre tiene la razón y es quien decide por los alumnos.

Durante la semifinal del programa los críticos le dijeron:

"En este momento, siendo la semifinal, no estás al nivel, vocalmente e histriónicamente, la canción no era para una semifinal... nunca es tarde para seguirse preparando ¿Quieres estudiar música?, no dejes de aprender y si de verdad quieres ser cantante, Dios quiera y un día nos podamos topar en un escenario", opinó Lolita, quien siempre ha sido sincera al decirle que no tiene lo que se requiere para la profesión.

"No es la mejor de tus actuaciones, creo que si sigues trabajando y estudiando puede ser tu camino", le dijo Ana Bárbara, mientras el resto de los jueces le dijeron que fuera paso a paso y que teniendo las desafinaciones de siempre y los mismos pasos al bailar, creían que debía seguir formándose hasta llegar a su objetivo.

A pesar de todas las críticas que ha recibido, Rubí cuenta con su séquito de "Rubiliebers", quienes siempre confían en ella y la llevaron a donde está.

Al final es el público quien tiene la decisión de llevar o no a los alumnos a la próxima prueba y han sido los votos los que han hecho que permanezca.

MIRA SU ÚLTIMO CONCIERTO: