¡Lloviznas al amanecer! Así estará el clima este viernes 12 de septiembre

Para mañana temprano se esperan lluvias y un cielo nublado.
Para este viernes 12 de septiembre se espera mucho tránsito debido al encendido de antorchas.
Por ello, expertos recomiendan evitar salir en horas pico.
Pero además, el clima estará húmedo y lluvioso, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por lo que también recomiendan quedarse en casa.
La gran humedad e inestabilidad atmosférica promoverán nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo por la tarde y noche en todo el territorio nacional.
Los mayores acumulados se presentarán en las regiones Occidente, Bocacosta, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central.
Según expertos, también se esperan vientos fuertes y caída de granizo, por lo que recomiendan tomar las debidas precauciones y evitar las rutas peligrosas.