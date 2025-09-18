¿Quieres aplicar a una beca universitaria? Esta puede ser tu oportunidad

Si buscas aplicar a una beca universitaria, no te pierdas esta oportunidad.
OTRAS NOTICIAS: ¿Quieres aplicar? Lanzan convocatoria para Maestría en Ciencias Médicas
Segeplan realizará la Feria Nacional de Becas 2025, donde podrás conocer las distintas universidades a las que podrás aplicar, así como programas y asesorías personalizadas.
El programa busca que todo aquel que desee seguir sus estudios pueda alcanzar sus sueños y triunfar a nivel profesional.
La actividad se realizará en el Parque de la Industria, salón 6.
Los días serán martes 23, de 9:30 a 18:00 horas, y miércoles 24 de septiembre, de 8:00 a 18 horas.
La entrada es gratuita.