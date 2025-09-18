Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Quieres aplicar a una beca universitaria? Esta puede ser tu oportunidad

  • Por Jessica González
18 de septiembre de 2025, 09:18
Al llegar conocerás las universidades participantes. (Foto: Shutterstock)

Al llegar conocerás las universidades participantes. (Foto: Shutterstock)

Si buscas aplicar a una beca universitaria, no te pierdas esta oportunidad.

OTRAS NOTICIAS: ¿Quieres aplicar? Lanzan convocatoria para Maestría en Ciencias Médicas

Segeplan realizará la Feria Nacional de Becas 2025, donde podrás conocer las distintas universidades a las que podrás aplicar, así como programas y asesorías personalizadas. 

El programa busca que todo aquel que desee seguir sus estudios pueda alcanzar sus sueños y triunfar a nivel profesional. 

La actividad se realizará en el Parque de la Industria, salón 6.

Los días serán martes 23, de 9:30 a 18:00 horas, y miércoles 24 de septiembre, de 8:00 a 18 horas. 

La entrada es gratuita. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar