¡Prepárate! Las lluvias se incrementarán a partir de este jueves 28 de agosto

  • Por Jessica González
27 de agosto de 2025, 16:16
Para este jueves se esperan fuertes lluvias. (Foto: Pexel)

Si vas a salir, no olvides cubrirte bien y protegerte de la lluvia.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a partir de este jueves 28 de agosto las lluvias se incrementarán debido al acercamiento de una onda del este.

El ambiente será cálido y húmedo por la mañana, pero a partir de la tarde lloverá a nivel nacional.

En horas de la tarde y noche habrá nublados parciales con lluvia acompañada de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia ser darán la Bocacosta, Occidente y el Caribe.

Autoridades pronostican que las lluvias podrían venir acompañadas de viento fuerte y caída de granizo, por lo que recomiendan tomar las debidas precauciones por las crecidas de ríos y daños en la red vial. 

