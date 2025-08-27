¡Prepárate! Las lluvias se incrementarán a partir de este jueves 28 de agosto

Si vas a salir, no olvides cubrirte bien y protegerte de la lluvia.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a partir de este jueves 28 de agosto las lluvias se incrementarán debido al acercamiento de una onda del este.
El ambiente será cálido y húmedo por la mañana, pero a partir de la tarde lloverá a nivel nacional.
En horas de la tarde y noche habrá nublados parciales con lluvia acompañada de actividad eléctrica.
Los mayores acumulados de lluvia ser darán la Bocacosta, Occidente y el Caribe.
Autoridades pronostican que las lluvias podrían venir acompañadas de viento fuerte y caída de granizo, por lo que recomiendan tomar las debidas precauciones por las crecidas de ríos y daños en la red vial.