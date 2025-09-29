Lluvias provocan inundaciones en carretera a El Salvador (videos)

-

Un conductor fue arrastrado junto a su vehículo por una de las correntadas.

La tarde de este lunes se registraron intensas lluvias en el territorio nacional, provocando inundaciones en carretera a El Salvador.

Usuarios han compartido en redes sociales varios videos donde se observan calles inundadas, e incluso un conductor de un vehículo de dos ruedas siendo arrastrado por una correntada.

Una de las inundaciones se reportó en el paso a desnivel Las Luces, el cual ha generado complicaciones en el tránsito.

Inundado puente las Luces, Carretera a El Salvador pic.twitter.com/ypaL32AhRD — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 29, 2025

Asimismo, en la aldea Nueva Concepción, en Muxbal, se registraron calles inundadas, por lo que se detuvo la circulación vehicular por algunos momentos.

También, se vio afectado el paso a desnivel de Santa Rosalía en carretera a El Salvador, donde debido a la correntada que se observa en las imágenes, los conductores no lograban avanzar.

Paso a desnivel Santa Rosalía Carretera a El Salvador pic.twitter.com/iPT3rUQCzh — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 29, 2025

En otro de los videos compartidos, se observa a un conductor siendo arrastrado por la correntada, junto a su vehículo de dos ruedas.

Posteriormente, logró salir de la inundación e ir corriendo a buscar su vehículo que siguió siendo arrastrado.

Motorista corre desesperado en carretera a El Salvador ya que su motocicleta fue arrastrada por la correntada. Tomen precauciones pic.twitter.com/zDD8DeWVAL — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 29, 2025

Atienden emergencias

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, se pronunció al respecto e indicó: "nuestro equipo de obras, saneamiento y limpieza están atendiendo diferentes emergencias debido a las lluvias de esta tarde".

También explicó que: "todo el equipo de emergencias está pendiente; si necesita reportar una eventualidad, puede escribirme a mi WhatsApp 4971-2299", indicó Siero.

El alcalde de Santa Catarina Pinula envió a su personal a realizar labores de limpieza en las áreas afectadas. (Foto: Sebastian Siero)

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula reportó varias emergencias por lluvias que fueron cubiertas este lunes. Entre ellas:

Limpieza de piedras y escombros por lluvias en Muxbal .

. Atención de derrumbe en El Manzano, La Libertad que obstruía un carril en calle principal.

que obstruía un carril en calle principal. ⁠Limpieza de drenajes en diferentes puntos para evitar colapsos de los mismos por cantidad de agua de lluvia.